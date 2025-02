Nasce Rás, filho de MC Daniel e Lorena; saiba significado do nome

"Meu Rás, meu líder", revelou o cantor em seu Instagram. Com a novidade, diversos internautas começaram a se perguntar sobre a origem e significado do nome. Entenda a seguir.

Nasceu, nesta terça, 18, o filho de MC Daniel e Lorena Maria , o primogênito Rás , na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro. O casal fez mistério sobre o nome do bebê até o fim da gestação, apesar de já ter definido desde o fim de 2024.

O nome do bebê é inspirado no imperador da Etiópia Rás Tafári , também conhecido como Haile Selassie, que ficou no poder entre 1930 e 1974.

Rás: qual o significado do nome do filho de MC Daniel e Lorena?

Haile Selassie se tornou um símbolo de libertação para a população africana e seguidores do movimento religioso. O “Rás”, na derivação aramaica, significa “príncipe”, “chefe”, e sugere também “cabeça”, simbolizando liderança.

Apesar do casal ter mantido em sigilo durante toda a gestação, eles deixaram pistas ao publicar uma sequência de fotos com uma porta decorada com um astronauta e a letra "R", sugerindo a inicial do nome do bebê.

Após o nascimento, MC Daniel celebrou o momento especial. “Você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder”.