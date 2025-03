Neymar e Bruna Biancardi trocam beijos em camarote na Sapucaí

Do campo para Sapucaí:"Partiu, Carnaval!"

Neymar jogou pelo Santos mais cedo e marcou gol na vitória de 2 a 0 sobre o Bragantino. O próximo evento do time será contra o Corinthians, com data indefinida até a conclusão desta matéria.

O jogador, que também garantiu no mesmo dia da festa, a classificação do Santos na semifinal do Paulistão, postou uma foto em suas redes sociais com amigos de time dentro de um helicóptero, com a legenda: "Partiu, Carnaval!".

Entre os convidados do jogador estavam os jogadores João Barro, Yeferson Soteldo e Tomás Rincón, todos do Santos.