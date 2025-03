Eliezer revela que filho com Viih Tube nasceu com terceiro mamilo

O ex-BBB Eliezer explicou que a condição afeta uma pessoa a cada oito mil e demonstrou surpresa com o diagnóstico; "entrei em desespero"

O ex-BBB Eliezer revelou aos seguidores do Instagram que seu filho, Ravi , nasceu com um terceiro mamilo .

Filho de Eliezer com a influenciadora Viih Tube, Ravi nasceu no dia 11 de novembro e foi internado duas semanas depois, com um quadro de enterocolite.