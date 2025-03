Deborah Secco diz manter relação harmônica com ex-marido Hugo Moura

Em entrevista à revista Quem, a atriz Deborah Secco falou sobre a relação que mantém com o ex-marido Hugo Moura após o fim do casamento. De acordo com a artista, eles estão mantendo uma convivência harmônica, priorizando o bem-estar da filha de 9 anos, Maria Flor.

“Ela é a coisa mais importante da minha vida e tenho certeza de que é a da vida dele também. A gente vai estar sempre escolhendo juntos por ela”, sustentou.