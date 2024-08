Deborah Secco anuncia sequência de Bruna Surfistinha; saiba mais

Na última quarta-feira, 31, a atriz Deborah Secco anunciou a sequência de “Bruna Surfistinha” (2011) em seu perfil do Instagram. “Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta . É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas”, escreveu na legenda.

“Por mim, sim, mas ela já comentou que não, que já fez a parte dela como Bruna. Ela mesma já disse isso, que já viveu a Bruna Surfistinha dela", revelou a também empresária.

A produção é da Imagem Filmes e TV Zero, com direção de Marcus Baldini. Ainda não foi revelado qual será a trama do segundo filme. O primeiro-longa é uma adaptação do livro se debruçou sobre a ida de Raquel para o mercado da prostituição.

A jovem de classe média resolve sair de casa e ter independência financeira por meio do trabalho de garota de programa e decidiu narrar as aventuras em um blog.