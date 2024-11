Viih Tube tem alta da UTI, mas segue hospitalizada

Informação foi divulgada nas redes sociais por seu marido Eliezer, que assim como ela é ex-BBB. Em vídeo publicado no Instagram, ele acalmou fãs do casal dizendo que a companheira havia voltado para o quarto.

Filho de Viih Tube nasceu dia 11/11 e parto foi cesárea

De acordo com Eliezer, a empresária foi pra UTI por ser o local mais seguro para fazer o procedimento. Ele aproveitou a aparição no Instagram para informar que Ravi, segundo filho do casal, nascido na segunda, 11, "chorou" por não estar com a mãe.

Viih chegou a passar 19 horas em trabalho de parto, mas acabou recorrendo à cesárea para a segurança dela e do filho.