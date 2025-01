Viih Tube comemora evolução de Ravi: ‘6 kg com dois meses’

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, ficou internado por cerca de duas semanas com uma entercolite, inflamação rara e grave no intestino

A influenciadora Viih Tube usou o Instagram no sábado, 18, para comemorar a evolução do caçula, Ravi, seu filho com o também influenciador Eliezer. Nos stories, ela aparece carregando bebê e fala sobre o crescimento dele.

Nutrição parenteral: entenda a terapia usada no filho de Viih Tube