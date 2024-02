Após negativas, Nicolas Prattes assume namoro com Sabrina Sato

No entanto, durante o Desfile das Campeãs de São Paulo , que aconteceu na madrugada deste domingo, 18, Nicolas acabou admitindo a um jornalista da mesma revista que era mesmo verdade. A assessoria de Sabrina disse que eles estão "se conhecendo".

"São boatos. As pessoas falam o que elas quiserem. Teve um vídeo que não tinha nada, estávamos entre amigos. As pessoas inventam", afirmou Nicolas em entrevista à revista Quem ainda neste mês.

Dias depois de negarem que eram não eram “apenas bons amigos”, o ator global Nicolas Prattes assume que está em um romance com a apresentadora Sabrina Sato .

"É o amor", respondeu ao ser questionado sobre o motivo de estar ali. Seria difícil para Nicolas justificar que ele esteve com Sabrina Sato na maratona de samba só por amizade.

A apresentadora saiu na Vila Isabel, agremiação da Zona Norte carioca, onde é rainha de bateria, e em seguida, foi de jatinho para São Paulo, onde também desfilou pela Gaviões da Fiel.

O primeiro indício do romance foi logo após o aniversário de Sabrina, que completou 43 anos no último dia 4.

Eles foram flagrados na piscina do hotel, porém desconversaram e afirmaram ser só amizade. No Carnaval, Nicolas, que tem 26 anos, também estava junto da apresentadora de The Masked Singer.

Sabrina está solteira desde o ano passado, quando se separou do ator Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe. Já Nicolas está solteiro há poucos meses desde que terminou o namoro com a influencer Luiza Caldi.