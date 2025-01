Esposa de músico de Thiaguinho expõe traição: 'Sem parar de chorar'

Em um vídeo publicado no Instagram, Christiane aparece abalada, explicando que a descoberta ocorreu após encontrar um aplicativo na nuvem, onde Saymon guardava fotos e vídeos que evidenciavam a traição .

A enfermeira Christiane Moura, esposa de Saymon Saz, braço direito do cantor Thiaguinho nos palcos, foi a público neste sábado, 4, acusar o músico de traí-la com mulheres casadas e armazenar vídeos de relações sexuais.

No depoimento, Christiane revelou ter encontrado fotos da filha , enteada de Saymon, entre os arquivos armazenados.

Ainda em desabafo, a enfermeira relatou a existência de vídeos explícitos , que exibiam atividades sexuais com diferentes mulheres. “Vídeos dele transando com várias mulheres diferentes. Tinha até foto de homem, de homem de sunguinha”, disse.

“Só tenho a dizer que não desejo o que estou passando nem para o meu pior inimigo. Estou há 30 horas sem comer, sem dormir, sem parar de chorar, me sentindo o pior ser humano do mundo”, desabafou.

Em novo pronunciamento feito neste domingo, 5, Christiane agradeceu pelo apoio recebido e revelou ter exposto a situação com o objetivo de fazer o músico sofrer .

Segundo ela, Saymon teria mantido casos com mulheres casadas, incluindo amigas e esposas de amigos do casal.

Saymon se pronuncia sobre as acusações

Ainda no sábado, 4, o músico afirmou possuir provas que desmentem as acusações feitas pela esposa sobre as traições e o armazenamento de fotos de familiares.

Segundo ele, sua assessoria já está tomando providências e reunindo material para a defesa perante a opinião pública.



“Agradeço desde já a compreensão e reforço o pedido para que ninguém tire conclusões precipitadas antes de ouvir a minha versão. Tenho provas que contradizem tudo o que foi dito por Christiane”, declarou.