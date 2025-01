Zendaya e Tom Holland estão noivos, afirma site

O casal de atores Zendaya e Tom Holland estão noivos . A atualização no status de relacionamento dos artistas foi confirmada pelo TMZ, site de notícias de celebridades, logo após o Globo de Ouro , realizado no domingo, 5.

Durante a edição de 2025 da premiação de cinema e televisão internacional, Zendaya surgiu no tapete vermelho com um anel de diamantes no dedo anelar esquerdo que chamou a atenção de quem acompanhava o evento.