Sabrina Sato surge com aliança e fãs suspeitam de noivado

Juntos desde o Carnaval, Sabrina Sato e Nicolas Prattes viajaram para Paris, na França, durante as Olimpíadas 2024

A apresentadora Sabrina Sato segue compartilhando os momentos românticos junto ao seu namorado, o ator Nicolas Prattes.

Participando de uma maratona de corredores amadores que ocorre paralelamente aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Nicolas tem sido acompanhado pela namorada nos eventos na capital francesa.

“Até agora eu não acredito em tudo o que a gente viveu nessas 24 horas em Paris. Você me emociona o tempo todo com a coragem que tem para correr atrás dos seus sonhos. E eu vibro muito. Obrigada, meu lindo”, escreveu Sabrina compartilhando uma série de fotos em seu perfil no Instagram.