Fernanda Torres se candidata ao concurso de sósias de Marisa Monte

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em foto publicada no Instagram, ela compartilhou a comparação física que recebia com Marisa: “Hoje acontece menos, mas, na época em que usava cabelão longo, era comum que me confundissem com a diva. Não preciso nem dizer do orgulho que aquilo me dava.”.