Fernanda Torres comemora 2 milhões de seguidores no Instagram

Ela comemorou o feito em uma publicação na rede social, mostrando o vestido que usou na festa da “W Magazine" no último sábado, 4. Na legenda, ela celebra a chegada de novos fãs e agradece o apoio do público na corrida pelas premiações .

Momentos antes da cerimônia do 82º Globo de Ouro , que acontece neste domingo, 5, a atriz Fernanda Torres celebrou o marco de 2 milhões de seguidores no Instagram.

"Chegamos aos 2 milhões de seguidores aqui no Instagram. Obrigada aos 3 milhões de espectadores do Brasil que assistiram Ainda Estou Aqui e aos 216 milhões de brasileiros e brasileiras que torcem por nós. A vida presta, e muito!", escreveu a atriz.

Antes de chegar ao evento, a atriz deu um spoiler de como seria seu look para a premiação, que acontece em Los Angeles. Em post também feito no Instagram, ainda dentro do carro, Fernanda aparece com um visual todo em preto, gola alta e brincos de brilhante. Na legenda, um aviso: "a caminho".



Globo de Ouro 2025: onde assistir



Com a brasileira indicada ao prêmio de "Melhor Atriz em Drama" e o filme "Ainda Estou Aqui" de Walter Salles indicado a "Melhor Filme em Língua Estrangeira", o Globo de Ouro de 2025 será transmitido ao vivo, no Brasil, pela Paramount+, pela TNT e pelo streaming Max.

A cerimônia será apresentada pela comediante Nikki Glaser e começará às 22 horas, no horário de Brasília.