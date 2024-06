Alunos da rede pública protagonizam espetáculos da Cia. Acontece

As exibições são gratuitas, ocorrem em localidades de São Gonçalo do Amarante e em Fortaleza

A Cia Teatral Acontece estreia dois novos espetáculos em colaboração com os estudantes da rede pública. As peças “Portas e Trajetórias” e “Conduta” entraram em cartaz na segunda-feira, 17, ambas protagonizadas por alunos de escolas estaduais.

Os espetáculos já passaram pelas localidades do município de São Gonçalo do Amarante, Croatá e Pecém, e nesta quarta, 19, será exposta em Siupé. Em seguida, será apresentado em Serrote, no mesmo município, e finaliza com a última exposição em Fortaleza, no Teatro Dragão do Mar, nesta sexta, 21, às 18 horas.

As apresentações em colaboração com os estudantes da rede pública são resultado do Curso de Iniciação Teatral Acontece (Cita), promovido pela companhia há mais de 20 anos. O projeto é desenvolvido por meio do II Edital Escolas da Cultura, lançado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult).