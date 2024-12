Disney Channel vai acabar no Brasil? Entenda mudanças em 2025

A Disney decidiu descontinuar a operação de alguns canais de TV, como o Disney Channel, devido aos baixos números de audiência; veja o que sairá do ar

A única exceção é o canal por assinatura de jogos ESPN devido à grande audiência. Todos os demais terão seu término em fevereiro do próximo ano. Entenda as mudanças.

A Disney anunciou o encerramento de quase todos os seus canais de TV paga no Brasil . A empresa anunciou nessa segunda-feira, 2, que canais como o Disney Channel encerrarão em 2025.

A Disney decidiu descontinuar a operação de alguns canais de TV no Brasil, como o Disney Channel, devido ao baixo número de audiência . Além disso, a empresa está com foco maior a seu streaming, o Disney+.

“Em resposta às transformações no cenário local de mídia e entretenimento, e para garantir que continuemos a evoluir e atender às necessidades de nossos consumidores com agilidade e inovação, decidimos descontinuar a operação de alguns canais lineares no Brasil”, afirmou em nota ao Poder 360.

Quando o Disney Channel vai sair do ar?

A previsão é que o Disney Channel e os outros canais, com exceção da ESPN, saiam do ar em 28 de fevereiro de 2025.

