Libertadores 2023: quem foi campeão ano passado? Relembre

Uma das vitórias mais importantes foi contra o River Plate. A goleada por 5 a 1 no Maracanã ficou marcada na história do time como uma das maiores atuações do Fluminense de Fernando Diniz.

Final da Libertadores 2023: Fluminense X Boca Juniors

O Fluminense venceu o time argentino por 2 a 1 com uma final realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O time brasileiro abriu o placar logo no início, mas o Boca Juniors empatou e a decisão veio só na prorrogação.

No primeiro tempo extra, John Kennedy marcou o gol e foi expulso ao comemorar com a torcida. O time argentino pressionou durante o segundo tempo, mas não conseguiu igualar o placar consagrando o tricolor das Laranjeiras como campeão.