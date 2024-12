Disney decide encerrar canal da empresa no Brasil a partir de 2025

Disney deve encerrar transmissões de canais da empresa no Brasil em fevereiro de 2025 / Crédito: Disney Channel/Divulgação

A Disney anunciou nesta segunda-feira, 2, que deve encerrar as transmissões da empresa no Brasil. Com exceção da ESPN, os outros canais devem sair da grade da TV paga no dia 28 de fevereiro de 2025. Operadoras como Claro e SKY já foram avisadas da mudança. Ao todo, serão retiradas as marcas Star Channel, Cinecanal, FX, Nat Geo, Disney Channel e Baby TV.

Os conteúdos dessas marcas serão disponibilizados no Disney+, plataforma de streaming da empresa, que foi relançada com conteúdo e esportes ao vivo neste ano. Apesar das mudanças, a ESPN segue na grade das operadoras de TV devido o status com eventos ao vivo. Partidas de futebol, por exemplo, são líderes no serviço no Brasil, que conta com mais de 10 milhões de assinantes. Disney afirma que mudança segue demanda do público Em nota, a empresa confirma a mudança e afirma que está seguindo o mercado. Por isso, decidiu modernizar suas entregas de conteúdo com a demanda do público.

"Em resposta às transformações no cenário local de mídia e entretenimento, e para garantir que continuemos a evoluir e atender às necessidades de nossos consumidores com agilidade e inovação”, justifica a nota. O informe segue comentando sobre a medida. “Decidimos descontinuar a operação de alguns canais lineares no Brasil a partir de 28 de fevereiro de 2025", destaca. Por fim, o comunicado lista os canais que devem ser afetados. "Essa decisão inclui o encerramento dos canais Star Channel, Cinecanal, FX, National Geographic, Disney Channel e Baby TV, sem impactar nossos canais esportivos."