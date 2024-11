Tiago Leifert critica Bruno Gagliasso; ator responde com indiretas

Tiago Leifert critica Bruno Gagliasso e ator responde com indiretas nas redes sociais Crédito: Reprodação/Instagram @tiagoleifert/ André Nicolau/Divulgação

A troca de farpas continua! Tiago Leifert criticou o ator Bruno Gagliasso recentemente em uma live que realizava no YouTube. De acordo com o jornalista, o artista havia negado o convite para participar da transmissão, que aconteceu na segunda-feira, 4. A recusa parece não ter agradado Leifert, que afirmou que Gagliasso estava usando a situação como uma forma de autopromoção. Ele citou o último trabalho do ator, que estreou no dia 30 de outubro na Netflix, a série “Os Quatro da Candelária”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Vamos observar daqui para frente se todas as vezes em que o senhor Bruno Gagliasso — que pipocou e não aceitou o convite de vir aqui — for cancelar alguém, for assumir esse papel de ‘cancelador geral da República’ e começar a apontar o dedo para alguém, se ele também está nesta mesma semana promovendo uma nova série ou filme, ou se foi só coincidência”, disparou o apresentador.

Esta não teria sido a primeira live que Tiago Leifert teria convidado o ator para falar sobre o assunto, mas sem obter uma resposta positiva. VEJA TAMBÉM| Thiago Leifert desabafa sobre polêmica que envolve Vini Jr Bruno Gagliasso comentou a fala do jornalista sobre a recusa. Em um carrossel de fotos compartilhado no Instagram na terça-feira, 5, uma das imagens mostram uma pessoa correndo atrás da outra. Uma delas está dizendo: “Participa da minha live, cara. Por favor”. Já o que está sendo perseguido, responde: “Sai, maluco. Todo dia isso”.

Bruno Gagliasso posta meme em resposta a Tiago Leifert Crédito: Reprodução/Instagram Internautas também apontaram que uma publicação compartilhada pelo marido de Giovanna Ewbank nesta quarta-feira, 6, no X (Twitter) parece ter sido direcionada ao apresentador. Nela, um vídeo mostra uma mulher contando sobre um homem ter batido na traseira de seu carro, desceu do carro e acenou para ela, como um convite para resolver a situação, mas que ela preferiu acelerar o carro e sair do local, evitando um possível estresse e preocupação.

“Me deu uma paz deixar esse homem ali na estrada”, dizia um trecho do vídeo. “Meu filho, tem muitos problemas aqui para resolver, não venham furando essa fila dessa forma”, continuou em outro. “Não tenho esse tempo. Não tenho esse lastro de energia”, afirmou perto do fim do relato. Na legenda da publicação, Gagliasso escreveu apenas “!!!”. !!! pic.twitter.com/ldfgJlqik3 — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) November 6, 2024 Entenda como começou a “treta” Após a edição do prêmio Bola de Ouro 2024, Tiago Leifert fez uma live e criticou o não comparecimento de Vinicius Jr. à cerimônia. A premiação foi polêmica devido ao brasileiro não ter levado o prêmio, mesmo com seu favoritismo e desempenho ao longo do ano. Nem o atleta, ou o time em que joga, Real Madid, compareceram a cerimônia na França. Leifert critiou a decisão de Vini Jr. “Você deveria ter ido lá, [de] peito estufado, olhado nos olhos dos jornalistas que votaram. Se você tivesse ido, você teria sido o campeão moral”, argumentou em live.

A crítica, no entanto, não agradou Bruno Gagliasso, que comentou em uma publicação no Instagram após ver o que Leifert havia dito: “P*ta que pariu. Calado é um poeta”.