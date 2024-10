Tiago Leifert discute com influenciadora ao rebater acusações em fala sobre Vini Jr.

O apresentador inseriu Sara Zarâ, que criticou a fala de Leifert em um de seus vídeos, no debate logo depois. A participação da influencer tinha como objetivo debater justamente o racismo enfrentado por Vinicius Júnior no futebol e, evidentemente, na premiação do Melhor do Mundo.

Leifert iniciou o tema se defendendo das acusações de racismo e garantiu que houve distorção de suas falas no vídeo viralizado. “Vocês pegaram o comentário sobre a Bola de Ouro e estão me chamando de uma coisa que não sou. Estamos falando de crime. Que absurdo”, desabafou Tiago num primeiro momento.

O apresentador Tiago Leifert reagiu às críticas e acusações que tem recebido desde seu comentário sobre a ausência de Vini Jr. no Ballon d’Or , em Paris. O comunicador estava na presença da influenciadora Sara Zarâ, convidada especial de seu canal do Youtube, quando abordou o assunto e a repercussão.

“Estão me acusando de racismo na internet. As pessoas estão falando com essa palavra mesmo só porque eu acho que o elenco do Real, quanto o Vini, deveriam estar na cerimônia. Como eu achava que o Cristiano Ronaldo, em 2018, deveria ter ido também. Só para começar, Sara, você assistiu a live inteira?”, questionou.

Fala de Leifert

Tiago se tornou alvo de críticas após contrariar a ausência de Vinicius Júnior na cerimônia de premiação do Ballon d’Or, em Paris. O Brasileiro não participou do evento após tomar conhecimento do resultado, que consagraria Rodri como Melhor do Mundo. O Real Madrid também ficou de fora e não enviou representantes ao local.

“Deveria ter ido, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho. Se você tivesse ido, seria o campeão moral. Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou ferido pelos fatos. Não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini. Para você ficar nos braços no povo. Perdeu a oportunidade de ter essa imagem”, opinou Leifert.