Gagliasso e Giovanna Ewbank celebram condenação por caso de racismo

Em 2017, quando Titi tinha 4 anos de idade, Dayane Alcantara Couto de Andrade – a Day McCarthy – usou as redes sociais para fazer comentários racistas sobre a aparência da criança .

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank comemoraram a condenação da socialite Day McCarthy no caso de racismo contra Chissomo, filha dos artistas conhecida como Titi . A decisão da Justiça do Rio de Janeiro foi divulgada pelo próprio casal em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 23.

Chamando a filha mais velha de Bruno e Giovanna de “macaca horrível”, a socialite justificava os ataques à criança por conta de outras pessoas comentarem sobre sua aparência.

“Eu queria entender os falsos, os puxa sacos, que me criticam pela minha aparência, por não ter olhos azuis, cabelo liso e nariz bonito, fino, como a sociedade impõe esse tipo de beleza. Mas ficam lá, no Instagram do Bruno Gagliasso, elogiando aquela macaca horrível, e o povo fala que a menina é linda”, questionou Day à época.

Na época, a influenciadora chegou a acusar Bruno de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, e também afirmou que Giovanna participava de um esquema de tráfico de drogas.