Bruno Gagliasso critica Tiago Leifert por fala sobre Vini Jr.

Nas redes sociais, Tiago Leifert opiniou sobre a ausência de Vinicius Jr. na edição do prêmio Bola de Ouro; Bruno Gagliasso rebatou e apoiou o jogador

Bruno Gagliasso não gostou de um comentário feito por Tiago Leifert sobre a ausência do jogador Vinicius Jr. na edição do prêmio de 2024 Bola de Ouro. Na ocasião, o apresentador criticou o não comparecimento do atleta à cerimônia.

“Você deveria ter ido lá, [de] peito estufado, olhado nos olhos dos jornalistas que votaram. Se você tivesse ido você teria sido o campeão moral”, argumentou Leifert em uma live.

A crítica, no entanto, não agradou o marido de Giovanna Ewbank, que comentou em uma publicação no Instagram após ver o que Leifert havia dito: “P*ta que pariu. Calado é um poeta”.