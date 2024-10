Em Bola de Ouro polêmica, Vinicius Jr. perde para Rodri, do Manchester City

O camisa 7 do time espanhol ficou na segunda colocação, enquanto o volante Rodri, do Manchester City, foi eleito vencedor do prêmio. Na oportunidade, nenhum atleta ou dirigente do clube merengue se fez presente.

Em uma das premiações mais polêmicas dos últimos anos, o atacante Vinicius Jr., do Real Madrid e da seleção brasileira, não venceu a Bola de Ouro, da revista France Football, em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA), nesta segunda-feira, 28.

Com isso, a última vez em que um brasileiro ganhou a Bola de Ouro segue sendo com Kaká, na temporada 2006/07.

Prêmio contestado

Ex-companheiro de Vini Jr. no Real Madrid, o alemão Toni Kroos publicou uma foto com o brasileiro na tarde desta segunda-feira, com a legenda "The Best" (o melhor, em português). Em resposta, o ponta se declarou ao ex-jogador: "Te amo, Antônio".

Real Madrid cancelou ida

De acordo com a imprensa espanhola, o clube madridista havia planejado um voo com 50 pessoas para prestigiar o evento, mas cancelou de última hora após saber que o camisa 7 da equipe merengue não seria o escolhido.