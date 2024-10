Benzema apoia Vinícius Júnior após Bola de Ouro ganha por Rodri

O francês, atualmente no Al Ittihad, da Arábia Saudita, destacou que o ponta esquerda merecia o prêmio pelo desempenho da última temporada e pelo papel fundamental nas conquistas do Real Madrid

O atacante Karim Benzema revelou nesta terça-feira uma conversa que teve com Vinícius Júnior, ex-companheiro de Real Madrid, após o brasileiro não conquistar a Bola de Ouro, vencida pelo meio-campista Rodri, do Manchester City. O francês, atualmente no Al Ittihad, da Arábia Saudita, destacou que o ponta esquerda merecia o prêmio pelo desempenho da última temporada e pelo papel fundamental nas conquistas do Real Madrid.

"Vi o que aconteceu e não quero falar da France Football ou da França. Já falei disso antes, inclusive quando estava no Real Madrid. Vinicius é um jogador que sempre se esforçou muito e vai além de marcar gols", disse em entrevista ao programa El Chiringuito.

"Na temporada passada, quando o Real Madrid foi campeão europeu, ele foi decisivo em todos os jogos. Acho que ninguém merecia mais do que ele", concluiu.