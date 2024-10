‘Macetando’: hit de Ivete e Ludmilla vira questão de vestibular

De música do Carnaval a questão de prova, por essa, nem Ivete Sangalo e Ludmilla esperavam. “Macetando”, hit do Carnaval deste ano, virou tema de uma questão do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que teve a primeira fase realizada no domingo, 20.

A questão de Português abordou o sentido da palavra no refrão, a partir do trecho de uma reportagem do jornal O Globo, publicada em fevereiro deste ano. Nas redes sociais, a questão viralizou.

“Eu tô até agora cantando ‘É A VEVETA QUE TÁ NO COMANDO MACETANDO MACETANDO MACETANDO’. E eu te odeio Unicamp”, escreveu um usuário.