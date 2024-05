Submarino Titan: um ano após implosão, o que se sabe e o que falta saber

Em junho de 2023, o mundo se surpreendeu com o naufrágio e implosão do submarino Titan , da empresa OceanGate. O acidente aconteceu a quase quatro quilômetros abaixo da superfície do oceano, a 640 km da costa de Terra Nova, Canadá, e os cinco tripulantes morreram.

Lançado no último dia 7 de março no Reino Unido, o documentário "Minute by minute: the Titan sub disaster" ("Minuto por Minuto: o desastre do submersível Titan", em tradução livre) buscou analisar quais as possíveis causas que levaram à implosão.

Especialistas ouvidos pela produção disseram que o submersível já estava comprometido antes mesmo de iniciar sua descida aos restos do Titanic.

O submarino só atingiu a profundidade dos destroços do Titanic em cerca de 13 dos 90 mergulhos, conforme o termo de responsabilidade da empresa que os passageiros tiveram que assinar antes de embarcar. A informação foi divulgada pelo portal britânico “Business Insider”.

Além disso, o design e material usado para a construção da embarcação não eram os convencionais. O empresário Stockton Rush, uma das vítimas, utilizou um novo design e fibra de carbono para o casco do Titan - a maioria dos submarinos são feitos de metal como o titânio.

Submarino Titan: condições climáticas atrasaram a viagem

O submersível Titan faria sua descida ao fundo do Oceano Atlântico às 4 horas da manhã (horário local) do dia 18 de junho de 2023. No entanto, a costa de Terra Nova, no Canadá, amanheceu nublada e com névoa. Assim, eles tiveram que esperar a névoa dissipar para entrar no mar.

A descida começou às 8 horas (horário local) e o submersível perdeu o contato com o navio-mãe cerca de uma hora e quarenta e cinco minutos depois.



Submarino Titan: som que despertou esperanças de resgate era do submersível?

O documentário também comentou sobre os barulhos captados dois dias depois do naufrágio. Ruídos de batidas rítmicas fizeram as equipes acreditarem que os ocupantes do Titan ainda estavam vivos.