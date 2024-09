Nova edição da Boneca da Xuxa esgota um dia após lançamento

Sucesso de vendas na década de 1990, a boneca da apresentadora Xuxa ganha uma edição comemorativa. O brinquedo voltou às prateleiras na última sexta-feira, 27, e esgotou estoque no intervalo de 24 horas.



A fabricante do brinquedo afirma que já está em negociações com a artista para um novo lote devido à alta demanda de compradores do produto. A informação foi confirmada pela empresa Estrela ao portal F5.

Com sua primeira versão lançada em 1997, a boneca teve edição comemorativa com cerca de 1,5 mil unidades no primeiro lote para "o público colecionador e fã nostálgico", segundo o anúncio no site da marca.