Xuxa no Rock in Rio 2024 hoje: horário e onde assistir ao vivo

O show da Xuxa no Rock in Rio incluirá novas versões; veja horário e onde assistir ao vivo Crédito: Instagram / Xuxa

Após o show de estreia da Xuxa no Rock in Rio 2024 ser confirmada, muitos fãs e internautas ficaram surpresos, pois será a primeira vez da cantora nos palcos do festival. O evento está marcado para 1h30min da madrugada já de sábado, 21, após a apresentação de Katy Perry. O show incluirá novas versões de seus maiores sucessos, começando com uma versão mais roqueira de "Doce Mel". Além disso, conforme anúncio feito pela "Rainha dos Baixinhos" no seu perfil do Instagram, as paquitas participarão da performance.

Durante o anúncio do evento, ao responder a pergunta "O que te arrepia?", Xuxa confessa que o que mais a causa comoção é o fato de existirem adultos com mais de 40 anos que afirmam frases como "eu cresci com você".

Quando é questionada sobre o que ela acha que emociona seu público, a cantora diz que não pode generalizar, mas "o que eu acho que arrepia o público é o fato de eu conseguir fazer com que eles voltem a ser criança, sabe? Muito deles quando ouvem as músicas se emocionam, choram e falam "me lembrei, eu na frente da tevisão..", conta. Rock in Rio: CONHEÇA as músicas mais tocadas na história do festival Xuxa no Rock in Rio 2024 hoje: veja programação e horário De acordo o informativo publicado na página oficial do banco Itaú nas redes socias, Xuxa Menenghel subirá 1h30min no Palco do Pavilhão Itaú.