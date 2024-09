Paquitas antes e depois: como estão hoje as assistentes da Xuxa?

Antes e depois: como estão as Paquitas, assistentes da Xuxa, nos dias de hoje Crédito: Instagram / nostalgrambr

O documentário "Pra Sempre Paquitas", lançado no GloboPlay nessa segunda-feira, 16, faz uma retrospectiva sobre o grupo de assistentes de palco que marcaram a televisão brasileira durante o auge do "Xou da Xuxa". ‘Que Xou da Xuxa é esse?’: VEJA meme que viralizou nas redes

A série mergulha nas histórias das ex-Paquitas, que foram ícones para uma geração de crianças e adolescentes dos anos 1980 e 1990. Durante os episódios, é explorado tanto o glamour e a fama que acompanharam o grupo quanto os desafios e sacrifícios que as integrantes enfrentaram nos bastidores.

Com depoimentos sinceros de ex-integrantes como Letícia Spiller, Juliana Baroni, e Andréa Veiga, o documentário revela como a experiência moldou suas vidas e carreiras. Confira a seguir como elas eram na época que trabalhavam como Paquitas e como estão hoje - veja galeria de fotos abaixo.

Paquitas antes e depois: veja como estão hoje as assistentes da Xuxa Ana Paula Guimarães (Catuxa) A ex-paquita Ana Paula Guimarães nasceu em 1973 e se tornou Paquita em 1987, aos 14 anos de idade. Ela foi a primeira Catuxa do grupo e a sexta paquita a ser escolhida da primeira geração. Após sair do grupo em 1989, junto com Louise Wischermann, aos 16 anos, Ana tentou uma carreira solo, investindo em um programa de televisão, mas não se concretizou. Em 1990 se tornou assistente de palco do Faustão, no quadro “Rala e Rola” do programa.

Contudo, após alguns anos, Ana voltou a fazer parte das Paquitas, apelidada de Catu. Em 1995, aos 22 anos de idade, deixou o grupo junto com as outras integrantes e tentou seguir como cantora no grupo “Tree Dance”, lançando a música “Volta”, mas o projeto não obteve o sucesso desejado. Hoje, Ana Paula tem 51 anos de idade e já deixou um legado significativo atuando como diretora desde 2012. Seus últimos trabalhos na Rede Globo foram dirigindo telenovelas como Vicky e a Musa, Quanto Mais Vida, Melhor!, Bom Sucesso, Verão 90, Pega Pega e Êta Mundo Bom! Andréa Faria (Xiquita Sorvetão) Andréa Faria, mais conhecida como Xiquita Sorvetão, nasceu em 1973 e se tornou Paquita em 1987, aos 14 anos de idade. Ela foi a segunda integrante a entrar no grupo e ficou conhecida por seu apelido carismático.

Andréa fez parte da primeira geração das Paquitas e permaneceu no grupo até 1990, quando decidiu seguir novos rumos profissionais. Após sua saída, Andréa continuou na televisão, participando de vários programas, inclusive como apresentadora infantil. Além disso, atuou em novelas, filmes e no teatro. Em 1996, Andréa casou-se com o cantor Conrado, com quem tem dois filhos. Atualmente, com 51 anos, Andréa está envolvida em projetos empresariais voltados para o público feminino e continua ativa na mídia com suas aparições em programas de televisão e redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional.

Andrea Veiga (Paquita nº1) Andrea Veiga foi a primeira Paquita da história, ingressando no grupo em 1986. Nascida em 1969, ela se destacou por sua simpatia e carisma, tornando-se uma das favoritas do público desde o início. Durante seu período no programa, Andrea ajudou a moldar o formato que as Paquitas seguiriam nos anos seguintes.

Em 1988, Andrea deixou o grupo para seguir carreira solo. Ela continuou trabalhando como atriz e apresentadora, com participações em programas como "Cassino do Chacrinha" e "A Praça É Nossa". Atualmente, aos 55 anos, Andrea Veiga segue sua carreira artística, participando de espetáculos teatrais e dedicando-se à produção de conteúdo digital. Ela também é muito ativa nas redes sociais, onde interage com seus fãs e relembra momentos icônicos de sua trajetória como Paquita. Veja antes e depois de Luise Wischermann (Pituxa Alemã) Crédito: Facebook / Luise Wischermann Veja antes e depois de Letícia Spiller (Pituxa Pastel) Crédito: Instagram / Letícia Spiller veja antes e depois de Heloísa Morgado (Paquita nº2) Crédito: Facebook / Heloísa Morgado veja antes e depois de Andrea Veiga (Paquita nº1) Crédito: Instagram / Andrea Veiga veja antes e depois de Andréa Faria (Xiquita Sorvetão) Crédito: Instagram / Andréa Faria Confira antes e depois de Ana Paula Guimarães Crédito: Instagram / Ana Paula