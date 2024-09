Enquete Uol Estrela da Casa: votação atualizada; quem sai hoje, 27

Gael, Leidy e Nicole estão no Super Duelo do Estrela da Casa; veja votação atualizada da enquete Uol e confira quem sai hoje, 27 Crédito: reprodução / Instagram

Os participantes Gael Vicci, Nicole Louise e Leidy Murilho estão no Super Duelo do Estrela da Casa. A dinâmica vai acontecer na noite de hoje, sexta-feira, 27 de setembro (27/09). Confira abaixo votação atualizada da enquete parcial do portal Uol e veja quem sai. Conforme explicado pela apresentadora Ana Paula durante o programa dessa quinta-feira, 26, o menos votado deixa a disputa nesta noite



No sábado, acontecerá a prova para definir o "Dono do Palco" e domingo a "Super Batalha", juntamente com o Festival Extra. Ou seja, até domingo, vão ser eliminados três participantes. "A Estrela da Semana e o Dono do Palco cantam de boa. Os outros quatro se enfrentam na batalha. Dois vão ser eliminados. Na segunda, eu vou ficar cara a cara com os finalistas e relembrar a trajetória deles. Aí na terça vai ser a grande final", explicou. Enquete Uol Estrela da Casa: votação atualizada; veja quem sai hoje, 27 A enquete parcial do Uol aponta preferência do público pelos participantes Leidy e Nicole, com 69,94% e 17,33%, respectivamente.