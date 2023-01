Ary Fontoura pinta cabelo e bigode de rosa e posta vídeo divertido

Aos 89 anos e muito atuante nas redes sociais, o ator Ary Fontoura decidiu inovar no visual. Na quarta-feira, 4, ele apareceu nas redes sociais com o cabelo e a barba pintados de rosa choque. Pouco contente com o resultado, mas ainda assim muito divertido, ele disse que pediu à vizinha para ser sua cabeleireira.

"Gente, olha só o que a vizinha fez. Ela me prometeu um serviço de cabelo por R$5, baratinho. Disse que ia mudar o meu layout, que ia ficar legal. Olha só como é que eu fiquei, gente. Que absurdo! E agora, o que eu vou fazer?", reclamou o ator, que caiu na gargalhada logo em seguida.

"Não caiam nisso, pessoal. O barato sai caro", protestou aos risos. Os seguidores, porém, curtiram a mudança e afirmaram que Fontoura já está preparado para o carnaval. “O senhor é lindo de viver”, comentou uma seguidora.

