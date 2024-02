Ary Fontoura diz que assédio de fãs aumentou com a internet

Ator também afirmou que não participaria do BBB

O ator Ary Fontoura, de 91 anos, afirmou que o assédio de fãs aumentou depois que ele começou a produzir conteúdo para a internet.

"Essa abordagem está um pouquinho mais carregada do que a abordagem normal das novelas. Tenho 58 anos de Globo, mais de 50 novelas, já estou acostumado a ser recebido de forma carinhosa, como as pessoas recebem a gente. Com a internet, isso aumentou, porque todo mundo tem um celular na mão e curiosidade de conhecer a pessoa. Então, tem que ser um pouquinho mais atento para ser gentil e poder retribuir todo esse carinho por você", disse ele, em entrevista à Revista Quem, durante desfile na Marquês de Sapucaí, na noite da última segunda-feira, 12.