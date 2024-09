Akon comete gafe no Rock in Rio e irrita fãs com o uso de playback

Akon enfrenta desafios e gafes durante o seu show no Rock in Rio Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress/Divulgação/Globoplay/reprodução

No último domingo, 22, o rapper senegalês-americano Akon surpreendeu o público do Rock in Rio por confundir o nome da cidade que sedia o evento. Ao fazer sua entrada no Palco Mundo, o cantor saúda a plateia e grita: “São Paulo, como vocês estão se sentindo hoje?”.

O cantor seguiu na tentativa de animar o público perguntando: "Vocês estão prontos?". E os fãs tiveram como reação puxar o coro "Rio de Janeiro! Rio de Janeiro!", corrigindo o artista. No decorrer da apresentação, o artista passou a chamar o nome da cidade. "Rio de Janeiro, faça barulho comigo!", exclamou. Ele citou a capital carioca várias vezes ao longo do show.

Um terceiro ironiza o suposto uso do playback pelo cantor."Ainda perplexo com o que acabei de ver. Colocou a playlist 'This is Akon' no Spotify e mandou bala", comenta. Ao final, o rapper passou por mais um contratempo. Enquanto o DJ do cantor tocava alguns sucessos brasileiros como “Casa de bala” e "Só Fé”, Akon retornou ao palco dentro de uma bola inflável de plástico. Apesar das expectativas da plateia, a bola estourou enquanto ele descia a escada do palco e ele retornou para performar as ultimas músicas do seu no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.