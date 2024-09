Antipática? Bruna Biancardi, noiva de Neymar, fez exigências no Rock in Rio

Para evitar polêmicas, Bruna Biancardi quer ter controle de tudo e exigiu não ter que falar com a imprensa

Bruna Biancardi, noiva do craque Neymar, foi uma das presenças vips no Rock in Rio neste sábado (21/9), mas chamou atenção por suas exigências.

Um dos principais pedidos de Biancardi foi evitar contato com a imprensa. Ela posou para fotos, mas solicitou à sua assessoria que não falasse com os jornalistas.