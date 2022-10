Cantor Akon revela já ter sido substituído por irmão gêmeo em shows

10:47 | Out. 27, 2022

O cantor senegalês-americano Akon, que é gêmeo de "Bu", já foi substituído pelo irmão durante apresentações, conforme relatou ao programa de rádio “The Morning Hustle”. Bu já participava como dublê e passou a subir ao palco sozinho quando os shows se tornaram mais frequentes.

“Se você visse Abou em um lugar e me visse, não conseguiria fazer a distinção. Chegou um momento que já não dava mais e comecei a pensar ‘olha para todo esse dinheiro que eu estaria deixando de ganhar’. Não podemos deixar todo esse dinheiro na mesa”, relembrou Akon.

Apesar da substituição, Bu não tomou gosto pela música e usava mais bonés que Akon. Os fãs do cantor especulavam que a dinâmica de "sósia" acontecia e o artista relembra a história com humor, como uma das mais engraçadas situações vivenciadas com o irmão.

