Rock in Rio 2024: Akon e NX Zero são confirmados; Veja mais artistas

O cantor Akon e a banda NX Zero foram confirmados como atrações do Rock in Rio 2024; Saiba quais outros artistas também foram anunciados

Já a banda brasileira NX Zero sobe ao palco Sunset no dia 14 setembro. Com músicas que marcaram uma geração, como “Razões e Emoções” e “Cedo ou Tarde”, o grupo vencedor do Grammy Latino será o headliner da noite.

Misturando R&B, hip-hop e ritmos africanos, Akon ficou bastante conhecido na indústria musical nos anos 2000. Dono de hits como “Lonely” e “I Wanna Love You”, o cantor se apresentará no Palco Mundo no dia 22 de setembro, mesmo dia que Shawn Mendes e Ne-Yo.

O cantor estadunidense Akon e a banda brasileira NX Zero foram anunciados na edição de 2024 do Rock in Rio . A informação foi divulgada nesta terça-feira, 26, nas redes sociais do festival.

21 Savage e Deadmau5 fazem shows no Rock in Rio 2024

O estadunidense 21 Savage será atração do Palco Mundo do dia 13 setembro, se juntando a Travis Scott e Matuê, que fará um show com participação de Teto e WIU. Entre os sucessos do rapper, estão a vencedora do Grammy “A Lot” e “redrum”, que traz sample da música “Serenata do Adeus”, composta por Vinicius de Moraes.

Outra confirmação no line-up do evento no dia 13, foi o produtor musical canadense Deadmau5, conhecido pelas composições de house progressivo. Em 2010, o artista da cena eletrônica se apresentou no Rock in Rio Lisboa. Este ano, ele vem ao Brasil e será o headliner do New Dance Order.



O festival no Rio de Janeiro comemora seus 40 anos e terá shows nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024.