Enquete Uol Estrela da Casa: votação atualizada; quem sai hoje, 17

Leidy Murilho, Matheus Torres e Nick Cruz estão na Batalha do Estrela da Casa; veja resultado da votação atualizada da enquete Uol de hoje, 17 Crédito: Globo

Os participantes do reality show Estrela da Casa enfrentam a quinta batalha hoje, terça-feira, 17 de setembro (17/09), com Leidy Murilho, Matheus Torres e Nick Cruz disputando a preferência do público. O menos votado deixará a competição musical. Veja abaixo a votação atualizada da enquete Uol e do O POVO. Enquete Estrela da Casa: Leidy, Matheus ou Nick, quem você quer salvar? VOTE É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado da votação será definido nesta terça, 17, depois das apresentações. As músicas escolhidas pelos cantores Leidy Murilho, Matheus Torres e Nick Cruz foram "Ressuscita-me", de Aline Barros, "Luz dos Olhos", de Nando Reis e "Pouca Pausa", de Clau; respectivamente.

Estrela da Casa: votação atualizada da enquete Uol; quem sai? Às 18h desta terça-feira, 17, a porcentagem entre o trio de participantes na Batalha aponta Nick Cruz como o preferido para ficar, com 34,73% dos votos. Ontem, a mais votada foi Leidy Murilho. Em disputa acirrada, o artista é acompanhado por Matheus Torres, com 33,14% e segue com Leidy Murilho em terceiro lugar, com 32,14% dos votos. Até o momento, 43.892 pessoas votaram na enquete. Veja colocação:

1° Nick Cruz - 34,73%



2° Matheus Torres - 33,14%



3° Leidy Murilho - 32,14% Nesse cenário, diferente de ontem, Leidy Murilho seria a eliminada da semana. Estrela da Casa: votação atualizada da enquete O POVO; quem sai?

A parcial da enquete O POVO de hoje, terça, 17 de setembro (17/09), indica o cantor Nick Cruz como o eliminado da semana, com 12,87% dos votos.

Já Matheus Torres aparece como o mais votado, com 53,8% dos votos. Em segundo lugar, Leidy Murilho desponta com 33,27% da média dos votos.

Confira a colocação: 1° Matheus Torres - 53,8%%



2° Leidy Murilho - 33,27%%

3° Nick Cruz - 12,87%% Sem mudanças significativas de ontem para hoje, Nick Cruz ainda seria o eliminado da semana. A enquete O POVO é apenas uma consulta de opinião e não interfere no resultado do programa. Enquete Estrela da Casa: como foi formada a batalha? Unna X venceu a Prova da Estrela, garantindo sua imunidade, e surpreendeu com uma escolha tática para o Duelo.