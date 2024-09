Enquete Uol Estrela da Casa: votação atualizada hoje; quem sai, 16

Leidy Murilho, Matheus Torres e Nick Cruz disputam preferência na Batalha do Estrela da Casa; veja resultado da votação atualizada da enquete de hoje, 16 Crédito: Globo / Manoella Mello

O resultado da votação será definido na terça-feira (17). Estrela da Casa: votação atualizada da enquete Uol; quem sai? Às 21h desta segunda-feira, 16, a porcentagem entre o trio de participantes na Batalha aponta Leidy Murilho como a preferida para ficar, com 36,19% dos votos. Em disputa acirrada, a artista é acompanhado por Matheus Torres, com 34,88% e segue com Nick Cruz em terceiro lugar, com 28,93% dos votos.

Até o momento, 11.608 pessoas votaram na enquete. Veja colocação: 1° Leidy Murilho - 36,19%



2° Matheus Torres - 34,88%



3° Nick Cruz - 28,93% Nesse cenário, Nick Cruz seria o eliminado da semana. Estrela da Casa: votação atualizada da enquete O POVO; quem sai?

A parcial da enquete O POVO de hoje, segunda, 16 de setembro (16/09), indica o cantor Nick Cruz como o eliminado da semana, com 10,47% dos votos.



Já Matheus Torres aparece como o mais votado, com 56,4% dos votos. Em segundo lugar, Leidy Murilho desponta com 33,14% da média dos votos. Confira a colocação: 1° Matheus Torres - 56,4%



2° Leidy Murilho - 33,14%

3° Nick Cruz - 10,47% Nesse cenário, Nick Cruz também seria o eliminado da semana. A enquete O POVO é apenas uma consulta de opinião e não interfere no resultado do programa.