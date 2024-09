Projeto arquitetônico em 30 minutos? Conheça reality de construção

Em "The Real Estate Brasil" profissionais da construção civil são desafiados a realizar provas sob pressão Crédito: Reprodução/RedeTV

Novo programa da RedeTV desafia construtores, arquitetos, incorporadores, corretores e designers de interiores a realizarem provas sob pressão e em um curto período de tempo. "The Real Estate Brasil" é o primeiro reality da construção civil do país e está no ar na RedeTV, todas às segundas, às 23h. Saiba tudo sobre o programa e qual o prêmio os participantes podem ganhar.

The Real Estate Brasil: conheça o novo reality da RedeTV Correndo contra o relógio, profissionais da construção civil são postos à prova para mostrar que são os melhores para integrar a equipe que construirá a Casa Vernon, localizada em Alphaville, em São Paulo, e projeto final do reality show. Na disputa, que vai ao ar às segundas, a partir das 23 horas, na RedeTV, engenheiros, construtores, arquitetos, incorporadores, designers de interiores e corretores são desafiados a realizar provas técnicas, como instalações hidráulicas e elétricas, em menos de 30 minutos.

The Real Estate Brasil: como funciona o programa? Nesta primeira edição do reality, os participantes realizaram suas inscrições de forma online. No período, foram realizados mais de 3 mil cadastros, com seleção de cinco áreas específicas: arquitetos, designers de interiores, corretores de imóveis, incorporadores e construtores. Com um total de 12 episódios, o time de jurados terá de selecionar nos cinco primeiros episódios os 15 melhores profissionais das áreas participantes.

Formada por três equipes, os times possuem um participante de cada área da construção civil, separados por três cores: branco, vermelho e preto. Ao longo do programa, os competidores precisam cumprir os desafios em formato de equipe, ou seja, não competir individualmente. Os jurados avaliam os participantes, com notas de 0 a 10, nos quesitos pró-atividade, conhecimento técnico, assertividade, liderança e gestão de projetos. Na grande final, haverá cinco vencedores: um de cada segmento. Qual o prêmio do The Real Estate Brasil? Como prêmio, cada vencedor das cinco áreas da primeira edição do "The Real Estate" receberá 1% do projeto, a casa Vernon, se tornando sócio da Sociedade de Propósito Específico (SPE).

O corretor campeão receberá 5% do valor de transação do imóvel ou, caso não ocorra a venda, receberá 1% do projeto, assim como os demais. O que aconteceu nos primeiros episódios? Nos dois primeiros episódios, três construtores e três arquitetos foram escolhidos para seguirem no programa, com provas diferentes para cada grupo de profissionais. Provas dos Construtores Para os construtores, na primeira etapa era necessário realizar uma instalação hidráulica de um chuveiro, ducha higiênica e de uma torneira, em incríveis 10 minutos, sendo cinco minutos para escolha dos materiais necessários.