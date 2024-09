Sunny: onde assistir, elenco, história, origem e mais sobre série

Rashida Jones, rosto conhecido de produções de sucesso como “Parks and Recreation” e “ The Office ”, interpreta Suzie, a protagonista que torna Sunny, um robô, sua amiga após perder o marido e o filho.

Sunny: veja sinopse da série

Suzie vivia com o marido e o filho em Quioto, no Japão, quando um terrível acidente de avião fez com que os dois desaparecessem. Como “consolação”, ela é presenteada com o robô doméstico Sunny, fabricado pela companhia de eletrônicos do seu marido.

Apesar da resistência em aceitar o robô, gradualmente Suzie se abre para Sunny e elas acabam se tornando amigas, o que faz com que juntas descubram segredos perigosos sobre o que realmente aconteceu com a família de Suzie.

LEIA TAMBÉM | Filmes cearenses disputam vaga para representar o Brasil no Oscar