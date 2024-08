Fausto Nilo é tema de programação gratuita no CCBNB; confira

Com shows, bate-papos, exibição de documentários e lançamento de livro, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) promove programação em homenagem a Fausto Nilo

O músico e arquiteto Fausto Nilo segue sendo homenageado em diversas áreas da arte. Em celebração aos seus 80 anos de idade – completados no mês de abril –, o artista é tema de programação gratuita no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) a partir deste sábado, 31.

Iniciando às 19h30min, o cantor e compositor Calé Alencar lança o livreto “E Quem Não Vai Querer? (Faustonilianas - Fausto Nilo em 80 frases)”, que traz uma seleção de frases de Fausto Nilo.

Na mesma data, Calé reúne os músicos Juruviara, Mona Gadelha e Yane Caracas para o show “80 Carnavais ao Redor do Sol”. A apresentação musical tem início às 20 horas.