Paquera no mercado: como funciona nova moda de encontros na Espanha

O conceito é simples e envolve símbolos e rituais específicos. O principal deles é colocar um abacaxi de cabeça para baixo no carrinho de compras , sinalizando que a pessoa está solteira e aberta a conversas.

Uma nova tendência de paquera surgiu em Madri, na Espanha, nos supermercados Mercadona durante o mês de agosto de 2024 e já está se estendendo a outros países. A prática, apelidada de " Tinder do Mercado", ganhou popularidade como uma forma divertida e inusitada de conhecer pessoas.

O "Tinder do mercado" está fazendo tanto sucesso que, segundo relatos nas redes sociais, o abacaxi tem acabado em muitas noites. Vários memes com o horário também vêm fazendo sucesso.

O local para a paquera varia de acordo com a idade desejada, segundo a rede de TV Euronews. Os clientes que têm entre 19 e 25 anos devem circular pelo setor de congelados; os de 25 a 40 pela peixaria; e os de mais de 40 pelo corredor dos vinhos .

O próximo passo é "esbarrar" de maneira brincalhona no carrinho de outra pessoa que também esteja participando da "brincadeira". A faixa de horário mais popular para esse tipo de interação é entre 19h e 20h, quando muitos solteiros vão ao supermercado não apenas para fazer compras, mas para socializar e flertar.

Essa tendência também está sendo amplamente compartilhada nas redes sociais, como TikTok e Instagram , onde os usuários discutem dicas para maximizar o sucesso durante os flertes no supermercado.

Essa moda reflete uma busca por conexões mais espontâneas e presenciais que contrastam com a era das interações digitais excessivas.

"Se chega ao Mercadona às 19h47 e já não restam mais abacaxis", brincou um usuário em post no X, postando uma foto de uma abóbora com um brócolis em cima.

Por exemplo, escolher chocolate ou doces indica um desejo por uma aventura casual, enquanto optar por legumes sugere uma busca por um relacionamento mais sério.

Outros sugeriram ir à seção de perfumes do El Corte Inglés na hora do almoço, por volta das 14h às 15h30 na Espanha, segundo o jornal alemão The Olive Press .



