Com impasse entre Moraes e Musk no x, Lula divulga perfis em outras redes

Com a possibilidade de o X (antigo Twitter) ter as atividades interrompidas na noite desta quinta-feira, 29, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou a plataforma para divulgar perfis dele em outras redes sociais. O X pode ser suspenso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que ordenou que o dono da empresa, o bilionário Elon Musk, indique o novo representante legal da empresa no País.

No X, Lula divulgou os perfis dele nas redes Bluesky, Instagram, Facebook, TikTok, Threads e um canal de notícias do WhatsApp.

Por meio da própria rede social de Elon Musk, o STF enviou uma intimação exigindo que o bilionário indique quem será o novo representante da plataforma no Brasil. No último dia 17, o empresário encerrou o escritório no Brasil, retirando todos os responsáveis pelo setor jurídico da empresa no território brasileiro.