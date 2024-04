Pause: amar pode dar certo! Recomeços e autoconhecimento para mulheres

Nesta sexta-feira, 22, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebeu Bianca Sales, mestre em psicologia, coach e mentora de mulheres em busca de relacionamentos e vida saudáveis; e também com a médica ginecologista e sexóloga Débora Britto, que trabalha de forma multidisciplinar, aspectos físicos e comportamentais das pacientes.

Depois do término de uma relação longa, mesmo tendo tomado a quase sempre dolorosa decisão pelo fim, é comum mulheres declararem um certo desânimo e descrença por um novo relacionamento feliz e saudável. Com foco neste segmento, que no fundo deseja amar e ser feliz, mas se sente até perdido no jogo da paquera, Pause trouxe duas profissionais que dedicam seus dias a ajudar mulheres em busca de autoconhecimento para uma vida afetiva plena e equilibrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

À mesa: amor e sexo, recomeços e realinhamentos para solteiros, casados, enrolados e para a turma da pista.