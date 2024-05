7 dicas de como escolher frutas boas no supermercado

Dica 2

Evite os alimentos já picados e partidos

Frutas cortadas podem estragar mais rápido Crédito: Kamram Aydinov/Freepik

Por mais que sejam práticas, as frutas já cortadas tendem a estragar mais rápido, já que podem entrar em contato com microorganismos que estão no ar.

Caso prefira comprar frutas assim, certifique-se de que o plástico filme esteja bem colocado, para que não ocorra algum tipo de contaminação.