Nicole Bahls adota bezerro como animal de estimação: ‘Olha que fofa’

A influenciadora Nicole Bahls compartilhou com os seguidores a nova animal de estimação que adotou nesta quarta-feira, 21. No Story do Instagram, a apresentadora apresentou uma bezerra, que será a nova integrante da fazenda da artista.

“Estou explodindo de felicidade porque chegou uma nova integrante aqui em casa. (...) Olha que coisa mais fofa a minha bezerrinha, vai ser uma vaquinha quando ficar adulta”, disse.

Nicole também contou que irá construir um espaço “de luxo” para que o animal se estabeleça. “A vaquinha chegou primeiro que o cocho, que é o comedouro delas. Então eu improvisei… Comprei duas bacias para colocar a alimentação dela. Como é menininha, comprei uma bacia rosa. Ela é muito fofinha, já dei banho nela hoje de manhã”, contou.

Criando diversos animais, Nicole comentou que seguirá dando nomes de celebridades e “ídolos que admira” para os bichos de estimação. Ela já cria duas galinhas da angola, que são chamadas de Maiara e Maraísa.

No feed do Instagram, Nicole compartilhou fotos com a bezerra, que batizou de Camila Queiroz, em homenagem à atriz e apresentadora do “Casamento às Cegas”. "Tem tudo a ver com ela, que é muito linda, charmosa e meiguinha. Admiro muito essa pessoa", explicou a ex-Fazenda.



Nicole Bahls está criando uma bezerra chamada Camila Queiroz Crédito: Reprodução/Instagram

