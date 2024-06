Ludmilla apresenta ‘Numanice 3’ em Fortaleza em outubro

O anúncio ocorre após a turnê “In the House” ter sido cancelada em maio . A apresentação estava prevista para acontecer na Capital no mês de julho.

A notícia foi publicada em seu perfil do Instagram , que divulgou uma nova série de shows da artista por diversos estados do Brasil.

A cantora Ludmilla anunciou nesta terça-feira 4, que fará seu show “Numanice 3” em Fortaleza no mês de outubro.

Ludmilla apresenta 'Numanice' pela terceira vez em Fortaleza

Essa é a terceira vez que Ludmilla apresenta seu projeto voltado para o pagode na Capital. O show irá acontecer no dia 19 de outubro. Informações sobre local do show e valores dos ingressos ainda não foram divulgados.

A nova turnê de "Numanice" irá passar por 19 cidades pelo Brasil, com início no dia 17 de agosto e terminando em junho de 2025. Miami, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal, também estão incluídas no roteiro.