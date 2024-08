Estrela da Casa: que horas começa hoje (21/08)? Veja horário e onde assistir

Estrela da Casa segue hoje, quarta, 21 de agosto (21/08) com lançamento de músicas; veja onde assistir ao vivo, que horas começa, a dinâmica do dia e mais

A transmissão ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após o programa de esportes "Segue o Jogo", a partir das 23h45min (horário de Brasília).

Confira o horário que vai começar o programa, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.

O novo reality show musical da Rede Globo, "Estrela da Casa" , segue com a programação de hoje, quarta-feira, 21 de agosto (21/08), com a dinâmica que definirá o Hitmaker da semana.

Mas a dinâmica do dia começa mais cedo, as 10h com o lançamento das músicas dos participantes.

Estrela da Casa: dinâmica do dia de hoje (21/08)

Nesta quarta-feira, 21, ocorre o lançamento de músicas para definir o Hitmaker da semana. A dinâmica permite que o público ouça as produções dos participantes em diferentes plataformas.