Zezé di Camargo realiza show solo em Fortaleza em julho

O cantor sertanejo Zezé di Camargo, consagrado com a dupla com seu irmão Luciano, realiza show em Fortaleza no Marina Park Hotel em julho

Os ingressos estarão à venda a partir desta sexta-feira, 26, no site Bilheteria Digital . Os valores dos bilhetes variam entre R$ 80 (individual front) e R$ 1.700 (mesa para quatro pessoas no lote promocional).

O cantor sertanejo Zezé di Camargo fará show de seu novo projeto solo em Fortaleza em 26 de julho. A informação foi repassada com exclusividade ao Vida&Arte . O artista apresenta o show “Rústico” no Marina Park Hotel.

O show integra o novo projeto solo de Zezé di Camargo e conta com participação do cantor e compositor Batista Lima - na ocasião, ele interpretará as principais canções que marcaram sua trajetória e passagem pela banda Limão Com Mel.

Entre novas e clássicas

O repertório do show “Rústico” passeia por composições da guinada solo de Zezé di Camargo, como “Banalizaram", “Pedras” "Fraude”, "35 Latas de Cerveja” e "Vou ter que tomar uma”, mas também conta com hits de sua carreira com o irmão Luciano.