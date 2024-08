Foragido da Justiça brasileira por tortura de enteados é preso na Belgica

Um homem de 40 anos que estava foragido das autoridades do Brasil foi preso na Bélgica por Difusão Vermelha — alerta internacional da Interpol — e seu pedido de extradição foi instaurado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Conforme o órgão público, ele seguirá preso no país europeu até ser extraditado.

Ele foi denunciado por lesão corporal e tortura de seus enteados, que teriam sido cometidas em 2019. As investigações apontam que as situações aconteciam na residência onde as crianças viviam com o homem e a mãe, no centro da cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.