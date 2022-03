10 músicas para o fim de semana; de Barões da Pisadinha a Normani

Março tem sido um mês de muitas novidades musicais. Single poderoso de Normani, e novidades de Luísa Sonza, Léo Santana e Turma do Pagode são destaques-confira a seleção completa de lançamentos musicais deste fim de semana no Vida&Arte:

1. Normani - Fair

Quase um ano depois do lançamento da música “Wild Side”, parceria com Cardi B, Normani está de volta com “Fair”, o terceiro single de sua carreira solo. A artista apostou em uma composição bem pessoal, que revela um novo lado da ex-Fifth Harmony. “Compartilhar essa música me deixa desconfortável, porque você nunca me viu dessa forma”, comentou a cantora em uma postagem nas suas redes sociais.

2. Rosalía - Motomami

O tão aguardado terceiro álbum da cantora finalmente está disponível em todas as plataformas digitais. O disco conta com 16 faixas no total e participações especiais de The Weeknd, na faixa “La Fama”, e Tokischa, na faixa “La Combi Versace”. A faixa “Hentai” disparou com um clipe inédito, em um cenário de cavalgada super sensual.

3. Mc Frog, Davi Kneip, Gabriel do Borel e Luísa Sonza - SentaDONA (remix) s2

A rainha das coreografias, Luísa Sonza, que teve como seus últimos sucessos os hits “Anaconda” e “Café da Manhã”, agora se juntou com os donos do single que estourou no Tik Tok nas últimas semanas. Mc Frog, Davi Kneip e Gabriel do Borel uniram forças para a gravação da versão remixada de “SentaDONA s2”. A parceria rendeu um clipe com mais danças de Luísa e suas bailarinas, em uma temática dos jogos de tênis.

4. Os Barões da Pisadinha e Mc Danny - Romantizou

Os Barões da Pisadinha se juntaram à dona de grandes hits de 2022, Mc Danny, na inédita faixa de Romantizou. A música já estreou no Youtube com uma dancinha que une os ritmos da pisadinha e do bregafunk, e retrata aquela pessoa que romantiza a relação. Tanto Os Barões da Pisadinha quanto Mc Danny contam com mais de uma música no Top 200 do Spotify e já estiveram em primeiro lugar da plataforma.

5. Lexa e Léo Santana - Kikada do Ano

Lexa se juntou a Léo Santana no single “Kikada do Ano” que já está disponível em todas as plataformas digitais. Com clipe lançado nessa sexta-feira, 18, a música é mais voltada para um pagodão baiano. Inspirada nos concursos de dança dos anos 1990, não dá pra ficar de fora da coreografia da canção. O clipe foi produzido por Rafa Costakent e a composição tem assinatura de Diego Barão e Lucas Medeiros.

6. Zeeba - Tudo ao contrário

Zeeba lançou o tão aguardado “Tudo Ao Contrário”, o primeiro disco totalmente em português da carreira do artista. No lançamento, quatro canções ainda inéditas, ‘Tudo Ao Contrário’, ‘Say Yes’, ‘Amarelo e Vermelho’ e ‘Quem Sabe Por Aí… (guia take3)’, se juntam a faixas que já foram lançadas entre 2020 e 2021. O projeto traz, ainda, clipes gravados na casa dos avós do artista, que faleceram recentemente, como uma forma de homenageá-los. Com 12 faixas, está disponível em todas as plataformas digitais.

7. Grag Queen - Party Everyday

Depois de vencer a primeira temporada do reality internacional Queen Of The Universe, Grag Queen investe em sua carreira musical e nos presenteia com o single “Party Everyday” , o primeiro dessa nova fase da artista. A drag, que canta em português e em inglês na faixa, também lançará um videoclipe com coreografia e looks super trabalhados.

8. Matheus e Kauan - Se melhorar estraga

A dupla Matheus e Kauan aproveitou essa quinta-feira, 17, para lançar seu novo álbum “Se melhorar estraga”. Das 15 faixas presentes, 13 são inéditas, e ainda contam com uma regravação da faixa "Ser Humano ou Anjo”, de Marília Mendonça, dada à dupla no ano de 2015. “Para vocês curtirem, beberem, chorarem e se apaixonarem junto com a gente”, comentou a dupla em suas redes sociais.

9. Turma do Pagode e Xand Avião - Passa Longe do Copo

A “Casa Filtr”, projeto de sucesso da Filtr Brasil, que já conta com mais de 184 milhões de execuções de áudio e vídeo, uniu a Turma do Pagode e Xand Avião na faixa “Passa Longe do Copo”. A junção do pagode e do forró já está disponível nos aplicativos de música online.

10. Karol Conká - Paredawn

A frase icônica de Karol Conká no BBB 21, “Qualquer coisa me bota no paredão!”, apesar de trazer lembranças cômicas, também marcou uma fase difícil na vida da artista. “Paredawn” foi feita durante o processo que a cantora passou para se reerguer, e mesmo não sendo de fato um single de trabalho, Karol Conká decidiu compartilhar com seus fãs. A canção está disponível em todas as plataformas digitais e antecede o lançamento do “Urucum”, o próximo disco da artista.

